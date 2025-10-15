Путин постановил отпраздновать 90-летие со дня рождения Лужкова в Москве

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он поручил правительству за полгода создать организационный комитет, который займется подготовкой к мероприятию, а также утвердить план мероприятий.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года. Он был вторым мэром Москвы и занимал этот пост с 6 июня 1992 года, пока в сентябре 2010-го его не отправили в отставку «в связи с утратой доверия президента». Увольнению предшествовали конфликт градоначальника с администрацией президента и возбуждение дел в отношении высокопоставленных столичных чиновников. После этого бывший мэр занялся сельским хозяйством. Он возглавил агропромышленный комплекс «Веедерн» в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел. Господин Лужков умер в 2019 году в Мюнхене.