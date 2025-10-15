В Екатеринбурге направят дополнительные автобусы на ЖБИ вместо трамваев

В Екатеринбурге введут дополнительные автобусы на маршруты №49 и №61 из-за ограничений трамвайного движения на улице Сыромолотова с 18 по 26 октября, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в Екатеринбурге с 17 октября из-за ремонта путей изменится движение трамваев №8, 12, 13, 15 и 23 на десять дней. Кроме того, будут действовать ограничения на движение автотранспорта от дома № 28 «а»/1 по улице Сыромолотова по улицы Панельной до улицы Сыромолотова.

Полина Бабинцева