В Екатеринбурге изменится движение пяти трамваев на десять дней

в Екатеринбурге с 17 октября по 27 октября изменится схема движения трамваев №8, 12, 13, 15 и 23 из-за ремонта путей на улице Сыромолотова, сообщили в мэрии. Ограничения затронут участки от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ».

Движение трамваев и автотранспорта будет ограничено с 00:00 17 октября до 05:00 27 октября.

Для трамваев будут введены следующие обходные маршруты :

- Трамвай №8: Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;

- Трамвай № 12: Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Московская – Дворец Спорта;

- Трамвай №13: 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;

- Трамвай №15: Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – проспект Ленина – Исеть;

- Трамвай №23: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Блюхера – Шарташ.

Ограничения на движение автотранспорта будут действовать от дома № 28 «а»/1 по улице Сыромолотова по улицы Панельной до улицы Сыромолотова.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что АО «Екатеринбурггаз» временно ограничит движение по улице Дорожной в Екатеринбурге с 6 по 10 октября.

