Путин подписал закон об ужесточении ответственности иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет быстрее привлекать граждан к уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Изменения внесены в ст. 330.1 УК РФ.

Согласно предыдущей версии закона, в отношении иноагента могли завести уголовное дело, если за год его дважды привлекали к административной ответственности по иноагентским статьям (ч. 2 — 9 ст. 19.34 КоАП). Теперь по уголовной статье их будут наказывать уже после первого правонарушения. Также уголовная ответственность будет сразу наступать для лиц, уже имеющих судимость по той же ст. 330.1.

По данным Минюста, больше 40% россиян, признанных иноагентами, не соблюдают предусмотренные законом ограничения. Законопроект в нижнюю палату парламента вынесла группа депутатов во главе с председателем комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василием Пискаревым. Он говорил, что бывшая редакция закона не способствует противодействию «систематическим противоправным деяниям иноагентов».

