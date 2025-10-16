ВТБ и другие банки ускоряют выпуск облигаций на базе потребкредитов

Рынок облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, активно растет. За десять месяцев 2025 года банки разместили таких бумаг почти на 100 млрд руб., а до конца года ожидаются новые выпуски. ВТБ (MOEX: VTBR) зарегистрировал новую программу секьюритизации потребкредитов на 100 млрд руб., сообщили «Ъ» в банке.

«До конца 2025 года планируем очередной выпуск бумаг с залоговым обеспечением»,— отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков. Предыдущую программу на аналогичную сумму банк завершил на этой неделе, разместив шестой транш на 37,5 млрд руб.

С начала года облигации, обеспеченные потребкредитами, уже размещали Яндекс-банк, Т-банк и Альфа-банк — всего почти на 60 млрд руб. По словам Андрея Сучкова, секьюритизация стала для банков эффективным инструментом привлечения ликвидности и разгрузки капитала. При этом сделки августа–сентября проходили с доходностью 16–16,5% годовых против 18% у бумаг ВТБ — разница связана с изменением рыночной конъюнктуры после повышения ключевой ставки ЦБ.

По оценке экспертов АКРА и «Эксперт РА», секьюритизация позволяет банкам высвобождать капитал и формировать новые портфели, а инвесторам — получать премию к доходности при умеренном риске. В 2026 году объем таких сделок, по прогнозам аналитиков, продолжит расти.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Потребкредиты оказались обеспеченными».