Глава Минстроя сообщил о начале отопительного сезона в 73 регионах России

В 73 регионах России начался отопительный сезон. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил на заседании с президентом Владимиром Путиным, что отопление включили в 2 541 муниципальном районе. Регионам направлено 310 млрд руб. на подготовку к зиме.

«Этот отопительный сезон с регионами, Минэнерго и Ростехнадзором готовим по новым, усиленным требованиям, которые утвердили совместно с Государственной думой и Советом Федерации для повышения персональной ответственности всех участников процесса»,— сказал господин Файзуллин. По его словам, в России впервые законодательно закрепили ответственность за готовность к зимнему сезону. Она предусмотрена как для теплоснабжающих организаций и муниципальных органов, так и для потребителей тепла.

Господин Путин отметил, что все запланированные министерством меры нужно «жестко приводить в жизнь». В вопросе отопительного сезона, заявил президент, «благодушие точно не уместно».

14 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Минстрой увеличить размер штрафов для теплоснабжающих компаний, чтобы привлекать их к ответственности при нарушении обязательств по отоплению жилых домов.