Володин призвал Минстрой увеличить размер штрафов для теплоснабжающих фирм

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина увеличить размер штрафов для теплоснабжающих компаний. Организации будут привлекать к ответственности при нарушении обязательств по отоплению жилых домов.

«Холодно уже в домах. Страна огромная, у нас есть регионы, где минус на улице, а дома не подключены. Надо брать эти вопросы на контроль, вносить предложения в законодательство, чтобы штрафы были увеличены за недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей»,— сказал Вячеслав Володин на заседании (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Володин отметил, что этот вопрос могли бы решить правительство и депутаты. При этом регулирование ситуации остается за Минстроем.