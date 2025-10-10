Двух стрелков ВСУ приговорили к длительным срокам за теракты в Курской области

Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры по двум уголовным делам о терактах, совершенных военнослужащими ВСУ на территории Курской области. Стрелок штурмового полка ВСУ, 26-летний Артем Ковальчук, заочно приговорен к 15 годам лишения свободы, первые четыре года он проведет в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Еще один стрелок — 43-летний Михаил Гордеев был приговорен к 16 годам лишения свободы, три из которых он будет отбывать в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Оба были осуждены за совершение теракта группой лиц, повлекшего тяжкие последствия (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), сообщили в Главной военной прокуратуре.

Суд установил, что ночью 8 мая 2025 года Ковальчук, вооруженный автоматом АК-74 с 240 патронами и двумя ручными гранатами, вместе с другими военнослужащими незаконно пересек государственную границу России в Глушковском районе на квадроцикле и проследовал в сторону поселка Новый Путь для его блокирования. Группа удерживала позиции вблизи населенных пунктов, противодействовала российским войскам и дезорганизовывала деятельность органов власти.

Гордеев, вооруженный автоматом АК-74 с боеприпасами и тремя ручными гранатами, вместе с другими военнослужащими незаконно пересек государственную границу в Суджанском районе на бронетранспортере «Казак» и проследовал в сторону села Малая Локня 14 февраля 2025 года. В течение трех недель группа оборудовала наблюдательно-огневую позицию, откуда противодействовала российским войскам и дезорганизовывала деятельность органов власти. Оба военнослужащих были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей.

Вчера стало известно, что Второй Западный окружной военный суд приговорил стрелка 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Богдана Бодака к 15 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме за совершение теракта в Курской области (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы).

Ульяна Ларионова