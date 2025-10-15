Юридическая премия Legal to Business Awards получила федеральную поддержку

Известная на Северо-Западе премия Legal to Business Awards получила поддержку Минюста и вышла на всероссийский уровень. Событие соберет лучших юристов (работающих в штате компаний — Ъ) страны, они поборются за звание лучших.

В жюри войдут представители министерства юстиции, судейского корпуса, органов власти и ведущие ученые юридических вузов. Специалисты оценят достижения участников в более чем 10 номинациях, связанных с основными направлениями корпоративного права.

В командной номинации победит самая сильная команда юристов, которая смогла успешно справиться с наиболее сложными и напряженными правовыми кейсами. Прием заявок для участия в конкурсе уже начался и продлится до февраля.

Церемония награждения состоится 27 февраля 2026 года. К участию допускаются только собственные корпоративные юристы компаний, заявки от адвокатских объединений и юридических фирм не принимаются.

Андрей Маркелов