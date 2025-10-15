Глава Пентагона пригрозил усилить давление на Россию из-за конфликта на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и страны-союзники усилят давление на Россию, если конфликт на Украине не получится разрешить. Он отметил, что американское министерство войны готово внести свой вклад — «такой, на который способны только США».

«Если эта война не закончится, если мир не наступит в кратчайшие сроки, то Соединенные Штаты совместно с союзниками предпримут шаги, необходимые для того, чтобы увеличить издержки России»,— сказал господин Хегсет на встрече глав военных ведомств стран НАТО в штаб-квартире альянса (цитата по «Интерфаксу»).

14 октября Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «просто не хочет заканчивать» боевые действия на Украине. Из-за паузы в переговорном процессе между двумя странами американский президент грозился поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. Этот вопрос он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме 17 октября.