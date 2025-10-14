Трамп: Путин не хочет завершать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «просто не хочет заканчивать» боевые действия на Украине. При желании, по его словам, Россия могла бы быстро завершить конфликт.

«Я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром были очень хорошие отношения, и, вероятно, они остаются такими и по сей день»,— сказал президент США журналистами (цитата по The New York Times).

Как напомнил Дональд Трамп, 17 октября он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, тот попросит у него ракеты Tomahawk. На встрече с журналистами президент США также сказал, что экономика России «вот-вот рухнет».