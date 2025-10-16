Добытчики минтая и краба сменили владельцев

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) и «Русский краб» сменили учредителей. Доли в контролирующей структуре «Эльбрус партнерс» перешли от менеджмента компаний к выходцам из инвестиционной Rockwell Capital.

Согласно данным ЕГРЮЛ, бывшие владельцы, включая топ-менеджеров Евгения Орлова и Станислава Аксенова, вышли из состава учредителей. Теперь 62,45% в «Эльбрус партнерс» контролируют структуры выходцев из Rockwell Capital Максима Буробина и Никиты Митрофанова.

Rockwell Capital изначально был связан со структурами Глеба Франка, зятя Геннадия Тимченко, который был основным собственником активов до весны 2022 года и попал под санкции США.

По мнению собеседника «Ъ» на рынке, смена владельцев может быть направлена на снижение санкционных рисков, чтобы компании перестали ассоциироваться со структурами Франка. Альтернативной версией эксперты называют корпоративную оптимизацию перед возможной продажей активов.

РРПК — один из крупнейших в России добытчиков минтая с квотой 330 тыс. тонн в год. «Русский краб» специализируется на краболовном промысле.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В сетях перемешались совладельцы».