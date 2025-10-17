Из свежей почты

Максим Жуков, 10 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 223 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 28 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, перенес кислородное голодание, больше месяца врачи боролись за его жизнь. В развитии Максим сильно отставал, ему диагностировали детский церебральный паралич. Благодаря реабилитации он научился ползать, начал говорить. При поддержке Русфонда сын прошел два курса лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), и результаты хорошие: мышцы окрепли, улучшилась опора на ноги и речь. Врачи советуют продолжать лечение, но средств для оплаты у нас нет. Анна Жукова, Рязанская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Задачи очередного курса лечения — снижение спастики, увеличение двигательной активности, развитие речи и мелкой моторики».

Дамир Галлямов, 15 лет, врожденная расщелина лица, недоразвитие верхней челюсти, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 185 900 руб.

Внимание! Цена лечения 339 900 руб. Общество помощи русским детям внесло 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 34 тыс. руб.

Дамир родился с расщелиной лица — она шла от середины лба до верхней губы, нос отсутствовал, глаза были широко расставлены. Московские врачи провели уникальную операцию: собрали кости лица, сформировали нос, свели глазные орбиты. В три года мы начали ортодонтическое лечение, в результате сын научился жевать и говорить, смог пойти в обычную школу, хорошо учится. В оплате лечения два года назад помог Русфонд — спасибо всем! Однако челюсти не растут как нужно, прерывать лечение нельзя, и мы вновь просим вашей помощи. Эльвира Гаязова, Удмуртия

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Дамиру необходимо продолжать лечение с помощью несъемной дуговой аппаратуры для подготовки к операции на челюстях и протезированию зубов».

Елисей Стуколов, 10 лет, акушерский паралич правой руки, требуется этапное хирургическое лечение. 226 642 руб.

Внимание! Цена лечения 763 642 руб. Александр Иванович Соболь внес 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 37 тыс. руб.

При рождении врачи так сильно выдавливали сына, что повредили ему правую руку — она висела плетью. В клинике в Ярославле Елисею провели четыре операции, в оплате помог Русфонд. В результате сын научился двигать рукой, захватывать предметы. Но правая рука короче левой на 12 см, движения ограниченны. Врачи назначили очередную операцию, оплатить ее я не в состоянии: одна воспитываю двоих сыновей, муж умер от ковида. Помогите! Татьяна Стуколова, Тверская область

Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «Для увеличения объема движений в правой руке мы планируем хирургическое лечение — ротационную остеотомию правой плечевой кости с фиксацией металлоконструкциями и последующим их извлечением».

Карапет Зейтунян, 17 лет, последствия тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, требуется реабилитация. 251 790 руб.

Внимание! Цена реабилитации 610 790 руб. ООО «Вайнстайл» внесло 15 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 305 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 39 тыс. руб.

Летом 2023 года Карапет попал в ДТП, получил тяжелые травмы черепа, грудной клетки, рук и ног, впал в кому. В краевой больнице ему установили трахеостому, сделали несколько операций. Спустя две недели сын пришел в себя, но ни на что не реагировал. Кормили его через зонд, потом через гастростому. После интенсивной реабилитации, в том числе в московском центре «Преодоление», Карапет стал держать голову, поднимать руку, узнавать родных, сидеть в коляске. Реабилитацию нельзя прекращать, но она очень дорогая. Пожалуйста, помогите нам! Светлана Зейтунян, Краснодарский край

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Карапету нужно продолжать реабилитацию. В результате лечения мальчик будет проявлять больше активности и включенности в повседневные дела, а его близким станет легче за ним ухаживать».

