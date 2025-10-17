Ждите ответа

У любого благотворительного фонда есть специализация. Увы, даже очень большой фонд не может помочь всем, кто в него обращается. Русфонд не работает со взрослыми. У нас есть перечень заболеваний, пациентам с которыми мы помогаем, список проверенных медицинских организаций, с которыми сотрудничаем. Если просьба выходит за рамки нашей каждодневной работы, мы делаем то, что в наших силах,— перенаправляем ее на горячую линию Минздрава, с которой взаимодействуем уже больше 12 лет. Но что происходит дальше?

С марта 2013 года, когда Минздрав открыл для нашей и других благотворительных организаций горячую линию, Русфонд отправил на нее 2523 письма и получил 1729 ответов. Механизм работы горячей линии несложен. В течение нескольких дней и автору письма, и Русфонду приходит довольно стандартный ответ: федеральный Минздрав сообщает, что поручил министерству или комитету здравоохранения соответствующего региона рассмотреть просьбу и «принять необходимые меры в интересах ребенка в соответствии с законодательством РФ». И дальше мячик на стороне региональных медицинских ведомств.

Мы следили за судьбой обращений. В рубрике «Драмы в письмах», открытой в 2015 году, рассказывали, как работают с обращениями региональные власти, связывались с исполнителями поручений, с родителями детей. В какой-то момент показалось, что процесс налажен, и рубрика была остановлена. Оказалось, зря.

Из 55 просьб о помощи, которые Русфонд отправил в этом году в Минздрав, мы получили обратную связь на 34. Доля безответных писем выросла, но несущественно. А вот на региональном уровне ситуация катастрофическая.

Рассмотрим обращения, которые мы отправили в течение этого лета,— сейчас октябрь, времени на принятие мер было достаточно. Так вот. За три летних месяца Минздрав дал регионам 15 поручений по обращениям, полученным через Русфонд. Нам удалось связаться с авторами 12 из этих обращений. Только на три из них местные минздравы и органы соцзащиты хоть как-то отреагировали.

Самая тяжелая ситуация — у 14-летней Адемау из села Новоцарицыно Омской области. У нее нейромышечный сколиоз, вялая параплегия, проблемы с дыханием и еще длинный список заболеваний. В Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова в Кургане девочке за счет средств ОМС провели несколько операций по исправлению деформации позвоночника и грудной клетки. Требовалась еще одна, заключительная, но в Москаленской центральной районной больнице, где наблюдается Адемау, матери сказали, что госквот пока нет. После обращения Русфонда и поручения региональному минздраву Адемау госпитализировали для обследования и, как объяснили врачи матери девочки, для подготовки документов на получение внеочередной квоты.

Если бы не обращение на горячую линию, Адемау, возможно, еще долго пришлось бы ждать операции. Сотрудничество Русфонда с Минздравом приносит важные результаты. Но — слишком редко. Ведь с авторами девяти из 12 обращений — из Краснодарского, Ставропольского, Забайкальского, Приморского краев, Ленинградской, Челябинской, Московской, Архангельской областей и Москвы — никто даже не связался, несмотря на поручение федерального Минздрава.

Поэтому рубрика «Драмы в письмах» возрождается: будем следить за судьбами людей, которые нуждаются в помощи, и регулярно рассказывать, как им помогают или — что пока чаще — не помогают местные власти.

Александр Гранкин, координатор информационного отдела Русфонда