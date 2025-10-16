Россияне стали проводить больше времени в интернет-магазинах

Доля онлайн-покупателей, тратящих на шопинг более четырех часов в неделю, достигла 40,4% в сентябре, увеличившись на 5,5 п.п. с марта. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра «Позиция», опросившего 3 тыс. респондентов.

Одновременно сократилась доля тех, кто покупает в интернете от одного до трех часов в неделю — с 46% до 37%. При этом пользователи стали чаще заходить на маркетплейсы без конкретной цели: 38% россиян открывают их «просто посмотреть» несколько раз в неделю, показало исследование «Яндекс Маркета» и GfK.

Одни пользователи совершают покупки быстро и рационально, максимально оптимизируя время, другие используют онлайн-шопинг как способ получить эмоциональную разрядку, отмечает эксперт Сергей Семко. Это отражается на статистике: по данным АКИТ, объем онлайн-торговли в январе—августе вырос на 33%, до 7,2 трлн руб. В MTC-банке зафиксировали рост среднего чека в сентбре на 31% по сравнению с мартом, до 2,8 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Онлайн-шопинг в порядке вещей».