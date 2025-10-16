Онлайн-шопинг в порядке вещей

Уже более 40% онлайн-покупателей проводят за шопингом в интернете более четырех часов в неделю. Все чаще для россиян это становится своеобразным досугом и не всегда конвертируется в покупки. В то же время потребители все реже ходят в торгцентры, предпочитая совершать больше покупок в онлайне.

В сентябре доля онлайн-покупателей, проводящих за онлайн-шопингом более четырех часов в неделю, достигла 40,4%, с марта этого года увеличившись на 5,4 процентного пункта, говорится в результатах опросов, проведенных исследовательским центром «Позиция» среди 3 тыс. респондентов. Доля тех, кто проводит за покупками в интернете от одного до трех часов в неделю, сократилась с 46% до 37%, а тех, кто уделяет этому менее одного часа,— возросла с 19% до 22,6%, уточняют аналитики.

По данным Mediascope, на которые ссылается Ozon, пользователи проводят на площадке в среднем 17 минут в день, что вдвое больше, чем в 2021 году. В «МегаФоне» также отметили рост посещаемости онлайн-каналов продаж, не раскрыв конкретные показатели.

Рост времени, которое потребители проводят за онлайн-шопингом, отражает не только увеличение покупок, но и глубокие изменения в самом поведении пользователей: значительная часть людей совершает покупки в транспорте, во время работы, а также в позднее вечернее и ночное время, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семко. Это позволяет электронной коммерции оставаться одной из крупнейших активностей в интернете, отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Получение информации и взаимодействие с товаром в виртуальной среде требует гораздо больше времени, чем при классическом походе в магазин, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Психологически потребитель чувствует себя увереннее, когда детально ознакомлен с мнениями других покупателей и способен сравнить разные варианты перед покупкой, поясняет он.

Но активность на сайтах интернет-магазинов не означает буквально покупки — это скорее времяпрепровождение и возможность изучать модные тренды, подчеркивает Артем Соколов. Часть потраченного пользователями времени уходит просмотр страниц без немедленного принятия решения о покупке, поэтому оценить точный вклад увеличения времени в рост реальных продаж непросто, соглашается Сергей Семко.

По данным исследования «Яндекс Маркета» и GfK, 38% россиян несколько раз в неделю открывают маркетплейсы «просто посмотреть», еще 31% — чтобы вдохновиться подборками и новинками. Одни пользователи совершают покупки быстро и рационально, максимально оптимизируя время, другие используют онлайн-шопинг как способ получить эмоциональную разрядку, отмечает Сергей Семко. В любом случае это приводит к росту трат россиян в интернет-магазинах. По данным АКИТ, в январе—августе объем онлайн-торговли вырос на 33% год к году, до 7,2 трлн руб. В МТС-банке подсчитали, что в сентябре количество онлайн-трансакций выросло на 7% по сравнению с мартом, средний чек увеличился на 31%, до 2,8 тыс. руб.

Онлайн-шопинг постепенно перестает быть лишь утилитарной задачей и становится своего рода развлечением, заменяя походы в торговые центры, говорит Сергей Семко. При этом торгцентры продолжают терять посетителей. По подсчетам Focus Technologies, в период с начала января по середину сентября трафик в торгцентрах по всей России сократился на 3% год к году. Количество посетителей детских развлекательных центров сократилось на 3%, одежных сетей — на 5%, магазинов парфюмерии и косметики — на 5%, продуктовых универсамов — на 8%, магазинов электроники и бытовой техники — на 9%, DIY-ритейлеры потеряли 18% трафика, уточняют аналитики компании.

