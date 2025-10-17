Для спасения Димы Пуршева не хватает 857 380 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «В августе этого года Дима неудачно упал, в результате чего произошел перелом левого бедра, стержень в нем изогнулся. Мальчику требуется срочная операция по удалению телескопического стержня и замене его на новый, большего диаметра и длины. Если не сделать операцию в кратчайшие сроки, кость может срастись в неправильном положении, что сильно затруднит дальнейшую ходьбу Димы».

Стоимость операции 2 107 380 руб. Александр Иванович Соболь внес 600 тыс. руб. Компания LVMN Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) — 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 500 тыс. руб. Не хватает 857 380 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Диму Пуршева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Димы — Гульнары Фяритовны Пуршевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).