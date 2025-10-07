Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рудные сбои

Дефицит на рынке меди может вырасти до 300 тыс. тонн

Аварии на крупных медных месторождениях значительно повысили риски формирования дефицита на мировом рынке. Аналитики прогнозируют нехватку металла в объеме 50–300 тыс. тонн в 2026 году и ожидают увеличения российского экспорта. Котировки меди в этих условиях обновляют многомесячные максимумы.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Дефицит меди на глобальном рынке в 2026 году может вырасти до 300 тыс. тонн из-за аварий на месторождениях Грасберг в Индонезии и Камоа-Какула в Демократической Республике Конго, рассказали опрошенные “Ъ” аналитики. Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что на эти месторождения приходится более 5% мирового предложения меди. По его оценкам, из-за аварий рынок вместо ожидаемого профицита может столкнуться с дефицитом в 50–60 тыс. тонн в 2025–2026 году.

Партнер направления «Инвестиции и рынки капитала» компании Kept Сергей Казачков считает, что аварии могут привести к образованию дополнительного дефицита в объеме 250–300 тыс. тонн в 2026 году. Международная исследовательская группа по меди в последнем отчете от 23 сентября отметила, что мировой рынок в первом полугодии уже столкнулся с существенным дефицитом, который оценивается в 295 тыс. тонн. Эта ситуация кардинально отличается от прошлогодней, когда рынок был практически сбалансирован с дефицитом всего около 9 тыс. тонн.

Повышение оценок нехватки меди выступает хорошей поддержкой ценам, отмечает господин Алиев. Так, по итогам торгов 3 октября трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов подорожал на 2,14%, до $10,71 тыс. за тонну. Это максимальное значение за год. Котировки непрерывно росли с 30 октября, прибавив за это время 4,35%. Goldman Sachs, как сообщило Reuters 6 октября, из-за перебоев с поставками меди с месторождения Грасберг повысил прогноз цен на металл в 2026 году до $10,5 тыс. за тонну против прежней оценки в $10 тыс. за тонну.

Как отмечает Сергей Казачков, планы добычи на Грасберге пересмотрены в сторону понижения на 35%, владеющая рудником Freeport планирует восстановить прежние объемы в 2027 году, однако пока неясно, насколько успешным окажется этот процесс. Если ожидаемое сокращение производства на Грасберге не будет компенсировано со стороны прочих компаний-производителей, цена меди в 2026 году может достичь $11–12 тыс. за тонну, прогнозирует он.

Дополнительным фактором роста цен выступает старение электросетей в Европе и США, указывает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин. В Goldman Sachs, продолжает он, оценивали средний возраст электросетей в Европе — 50 лет, в США — 40 лет, что вплотную приближает их к концу срока службы. Масштабная модернизация электросетей требует гигантских затрат меди: по прогнозу Goldman Sachs, сетевая и энергетическая инфраструктура будет обеспечивать около 60% роста мирового спроса на медь к 2030 году, что сохранит потребление на стабильно высоком уровне, поясняет Василий Кутьин. По его словам, долгосрочный базовый тренд к росту спроса также задает развитие электротранспорта, зарядной инфраструктуры, возобновляемой энергетики.

Возникший дефицит на рынке меди дает России шанс обойти ряд конкурентов и укрепить положение на мировом рынке, считает Василий Кутьин. По итогам первой половины 2025 года РФ поставила в Китай более 564 тыс. тонн меди, что на 81% больше, чем годом ранее. Стоимость поставок выросла в 2,5 раза год к году, до $3,3 млрд (см. “Ъ” от 31 июля). Китай, как замечает начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев, обеспечивает половину мирового спроса на медь.

Металлурги ждут суда

«Норникель» (занимает 12-е место по выпуску меди в мире) снизил выпуск этого металла за первую половину 2025 года на 2%, до 213 тыс. тонн, прогноз производства на весь год — 343–355 тыс. тонн. Как говорится в отчетности «Норникеля», структурные риски на рынке сохраняются. Снижение содержания меди в руде, задержки в реализации проектов расширения и недостаток инвестиций в освоение новых месторождений с учетом роста спроса могут обострить дефицит во второй половине десятилетия, указывает компания.

Главные факторы, толкающие сейчас цены на медь вверх,— это авария на Грасберге и ослабление доллара из-за приостановки работы правительства США и снижения ставки, подтверждают в «Норникеле». Там добавляют, что Грасберг перезапустится только в середине 2026 года, потому нехватка металла будет сохраняться, что делает долгосрочно фундаментальные показатели рынка меди «многообещающими», и рост цен продолжится. Тем более что другим производителям трудно отреагировать на изменение котировок и баланса сразу: инвестиционный цикл длится пять-десять лет, подчеркивают в компании.

Полина Трифонова

Новости компаний Все