Рудные сбои

Аварии на крупных медных месторождениях значительно повысили риски формирования дефицита на мировом рынке. Аналитики прогнозируют нехватку металла в объеме 50–300 тыс. тонн в 2026 году и ожидают увеличения российского экспорта. Котировки меди в этих условиях обновляют многомесячные максимумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Дефицит меди на глобальном рынке в 2026 году может вырасти до 300 тыс. тонн из-за аварий на месторождениях Грасберг в Индонезии и Камоа-Какула в Демократической Республике Конго, рассказали опрошенные “Ъ” аналитики. Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что на эти месторождения приходится более 5% мирового предложения меди. По его оценкам, из-за аварий рынок вместо ожидаемого профицита может столкнуться с дефицитом в 50–60 тыс. тонн в 2025–2026 году.

Партнер направления «Инвестиции и рынки капитала» компании Kept Сергей Казачков считает, что аварии могут привести к образованию дополнительного дефицита в объеме 250–300 тыс. тонн в 2026 году. Международная исследовательская группа по меди в последнем отчете от 23 сентября отметила, что мировой рынок в первом полугодии уже столкнулся с существенным дефицитом, который оценивается в 295 тыс. тонн. Эта ситуация кардинально отличается от прошлогодней, когда рынок был практически сбалансирован с дефицитом всего около 9 тыс. тонн.

Повышение оценок нехватки меди выступает хорошей поддержкой ценам, отмечает господин Алиев. Так, по итогам торгов 3 октября трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов подорожал на 2,14%, до $10,71 тыс. за тонну. Это максимальное значение за год. Котировки непрерывно росли с 30 октября, прибавив за это время 4,35%. Goldman Sachs, как сообщило Reuters 6 октября, из-за перебоев с поставками меди с месторождения Грасберг повысил прогноз цен на металл в 2026 году до $10,5 тыс. за тонну против прежней оценки в $10 тыс. за тонну.

Как отмечает Сергей Казачков, планы добычи на Грасберге пересмотрены в сторону понижения на 35%, владеющая рудником Freeport планирует восстановить прежние объемы в 2027 году, однако пока неясно, насколько успешным окажется этот процесс. Если ожидаемое сокращение производства на Грасберге не будет компенсировано со стороны прочих компаний-производителей, цена меди в 2026 году может достичь $11–12 тыс. за тонну, прогнозирует он.

Дополнительным фактором роста цен выступает старение электросетей в Европе и США, указывает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин. В Goldman Sachs, продолжает он, оценивали средний возраст электросетей в Европе — 50 лет, в США — 40 лет, что вплотную приближает их к концу срока службы. Масштабная модернизация электросетей требует гигантских затрат меди: по прогнозу Goldman Sachs, сетевая и энергетическая инфраструктура будет обеспечивать около 60% роста мирового спроса на медь к 2030 году, что сохранит потребление на стабильно высоком уровне, поясняет Василий Кутьин. По его словам, долгосрочный базовый тренд к росту спроса также задает развитие электротранспорта, зарядной инфраструктуры, возобновляемой энергетики.

Возникший дефицит на рынке меди дает России шанс обойти ряд конкурентов и укрепить положение на мировом рынке, считает Василий Кутьин. По итогам первой половины 2025 года РФ поставила в Китай более 564 тыс. тонн меди, что на 81% больше, чем годом ранее. Стоимость поставок выросла в 2,5 раза год к году, до $3,3 млрд (см. “Ъ” от 31 июля). Китай, как замечает начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев, обеспечивает половину мирового спроса на медь.

«Норникель» (занимает 12-е место по выпуску меди в мире) снизил выпуск этого металла за первую половину 2025 года на 2%, до 213 тыс. тонн, прогноз производства на весь год — 343–355 тыс. тонн. Как говорится в отчетности «Норникеля», структурные риски на рынке сохраняются. Снижение содержания меди в руде, задержки в реализации проектов расширения и недостаток инвестиций в освоение новых месторождений с учетом роста спроса могут обострить дефицит во второй половине десятилетия, указывает компания.

Главные факторы, толкающие сейчас цены на медь вверх,— это авария на Грасберге и ослабление доллара из-за приостановки работы правительства США и снижения ставки, подтверждают в «Норникеле». Там добавляют, что Грасберг перезапустится только в середине 2026 года, потому нехватка металла будет сохраняться, что делает долгосрочно фундаментальные показатели рынка меди «многообещающими», и рост цен продолжится. Тем более что другим производителям трудно отреагировать на изменение котировок и баланса сразу: инвестиционный цикл длится пять-десять лет, подчеркивают в компании.

Полина Трифонова