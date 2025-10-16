Производство оптоволокна в РФ упало на 25%

Выпуск оптоволоконного кабеля в России в первом полугодии 2025 года сократился на 25% в натуральном выражении (в километрах волокна), до 1 млн, следует из данных ассоциации «Электрокабель» (АЭК, объединяет более 80 компаний), с которыми ознакомился «Ъ». В километрах кабеля падение составило 14%, до 71 тыс., а денежный объем рынка уменьшился на 17%.

В ассоциации «Электрокабель» (АЭК, объединяет более 80 компаний) связывают спад с «макроэкономической турбулентностью», которая снижает инвестиционную активность. «На фоне снижения бюджета проектов происходит изменение структуры потребления: рост спроса на маловолоконные кабели для «последней мили» при снижении общего объема закупаемого волокна«,— считают в АЭК. Существенный вклад в снижение внес перенос финансирования проекта строительства магистральной ВОЛС Tea Next на 2026 год. В «Ростелекоме» не ответили на вопрос «Ъ» о переносах срока финансирования и сказали, что на строительство Tea Next кабель поставлен в полном объеме.

При этом, по данным АЭК за пять месяцев 2025 года, импорт оптоволоконного кабеля за пять месяцев вырос на 8%, до $28,7 млн, причем доля Китая увеличилась на 50%. Экспорт отечественной продукции также вырос на 12%, до $9,7 млн, основные поставки пришлись на Казахстан и Узбекистан.

В «МегаФоне» «Ъ» сказали, что оператор активно сотрудничает с российскими и белорусскими производителями, на которых приходится около 35% закупок. По мнению собеседника «Коммерсанта» на телеком-рынке, снижение производства связано с сокращением инвестиционных программ операторов.

