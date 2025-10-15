«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как бизнес может получить статус малой технологической компании и каковы его преимущества.

Тема инноваций в экономике стала еще более актуальна в последние годы. Встал вопрос: кто может заместить иностранный бизнес? Ответ не заставил себя ждать. В России появился новый тип предприятий — малые технологические компании. Эти стартапы умеют внедрять инновационные технологии в производство, автоматизацию, сервисы и локализовать комплектующие. За почти два года, что действует статус МТК, в стране появилось почти 6 тыс. таких компаний. Чаще всего это бизнес в сфере IT, промышленности и здравоохранения. И, ожидаемо, самое востребованное направление последних лет — это искусственный интеллект, обработка и хранение больших данных и интеллектуальные системы управления.

Существенная часть МТК — это участники нацпроектов, в том числе «Эффективная и конкурентная экономика». Им доступны различные меры поддержки. Например, налоговый инвестиционный вычет до 100%, рассказала “Ъ FM” директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Оксана Сотникова: «Регионы могут обеспечить пониженную ставку налога на прибыль для таких компаний. Для промышленной ипотеки она будет снижена на 2 п. п., а также открыт более упрощенный доступ, без лишних документов и подтверждений для получения грантовых поддержек. Так, например, финансовые меры фонда "Сколково" также переориентировались для поддержки в целях развития МТК. Есть функционирующая программа доращивания, где для малых технологических компаний с приоритетным фокусом по требованию крупных корпораций размер грантовой поддержки будет составлять до 250 млн руб.».

Статус малой технологической компании может получить бизнес с выручкой до 4 млрд руб. в одной из приоритетных отраслей. Предпринимателям необходимо подать заявление и пройти платную экспертизу в одном из уполномоченных центров. Чтобы заниматься бизнесом, во многих нишах необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи таких документов. Еще недавно для этого бизнесу нужно было собирать документацию в бумажном виде, а затем предоставлять информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на «Госуслугах». Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, для разрешений — в полтора.