Прокурор попросил добавить срок Фургалу по второму уголовному делу

Гособвинение попросило суд назначить 25 лет колонии бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, а также, в качестве дополнительного наказания, оштрафовать его на 11 млн руб. Просьба поступила во время рассмотрения второго уголовного дела в отношении политика: его обвиняют в том, что он участвовал в хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следствие считает, что Сергей Фургал руководил преступной организацией, которая с декабря 2018-го по июль 2020 года путем мошенничества похитила деньги у банка. Кроме того, его обвиняют в том, что он со своей группировкой осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, злоупотреблял полномочиями в коммерческой организации, а также легализовывал похищенные средства.

Прокурор запросил срок с учетом предыдущего приговора, сообщил адвокат Фургала. В 2023 году его приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и покушения.