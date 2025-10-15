Приставы начали опечатывать отели Marton по иску к экс-судье Момотову

В Краснодаре судебные приставы начали конфискацию активов бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко. В частности, началось опечатывание отелей сети Marton, откуда попросили уйти посетителей и персонал. Об этом сообщило ТАСС.

Останкинский районный суд Москвы 14 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов судьи Момотова, а также Андрея и Ивана Марченко. Всего в доход государства обратили 95 объектов недвижимости общей рыночной стоимостью свыше 9 млрд руб.

По данным надзорного ведомства, господин Момотов выступал совладельцем сети отелей. При этом он помогал Андрею Марченко выигрывать судебные споры и увеличивать бизнес. В то же время судья мог быть связан с организованной преступной группировкой «Покровские».

Виктор Момотов отрицал все обвинения и показания свидетелей о сотрудничестве с криминальными кругами. Представитель прокуратуры просил приобщить к иску материалы об организации проституции в отелях Marton. Надзор отметил, что интим-услуги в гостиницах оказывали в том числе несовершеннолетние.

Никита Черненко