Лавров: Россия ждет реакции США и Украины на предложения на Аляске и в Стамбуле

Российская сторона ожидает ответа от Украины на свое предложение повысить уровень переговорщиков и создать три рабочие группы для решения политических, гуманитарных и военных вопросов. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Ъ», отметив, что в Москве также ждут реакции на идеи, изложенные на саммите на Аляске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Реагируя на это, идя навстречу их озабоченности, мы предложили, во-первых, существенно повысить уровень руководителей делегаций. Во-вторых, чтобы под их руководством были три группы — не только гуманитарная, которая в любом случае занимается важными делами, но и военная, и политическая,— рассказал Сергей Лавров. — То есть мы в духе доброй воли отреагировали на своеобразную критику со стороны украинских переговорщиков. Предложили им в ответ действия, которые с учетом этой критики должны были внести какие-то улучшения в переговорный процесс». «Ждем ответа»,— заключил Сергей Лавров.

По словам министра, предложение России было ответом на недовольство переговорным процессом со стороны Украины. Как рассказал министр, украинцы «жаловались на две вещи». Первая проблема состояла в том, что переговорщики со стороны России якобы не обладают необходимыми полномочиями. Вторая проблема — что из-за своих недостаточных полномочий они занимаются только гуманитарными вопросами, такими как обмен пленными, возвращение тел, детская тематика.

Глава МИД РФ отметил, что предложение о повышении уровня переговорщиков обсуждалось на российско-американском саммите на Аляске. По его словам, «эта идея понравилась президенту (США Дональду. — "Ъ") Трампу». «Кроме того, что он выразил позитивное отношение, иной реакции на эту инициативу мы не видели»,— добавил он. И заключил: «Так же, как по итогам Аляски ждем реакции, так и в ответ на наши предложения о "модернизации" стамбульского процесса».

На третьем раунде прямых переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать в онлайн-режиме: по политической, гуманитарной и военной составляющим переговорного процесса. Украина согласилась рассмотреть это предложение. Позднее в Кремле говорили, что Москва не получала ответа от Киева на свое предложение.

Полную версию интервью Сергея Лаврова читайте на сайте «Ъ».

Анастасия Домбицкая