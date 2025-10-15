Московский областной суд утвердил решение о взыскании с бизнесмена Олега Тинькова (признан иноагентом в РФ) штрафа за оскорбление бизнесмена Олега Дерипаски в сети. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня, рассказал «Интерфаксу» адвокат господина Дерипаски Алексей Мельников

«Аргументы миллиардера Тинькова (признан иноагентом в РФ), что с него много взыскали, отклонены обоснованно, поскольку с оспоренной информацией ознакомились больше 28 млн человек и получается, что за один такой просмотр <...> взыскали примерно 1 рубль 37 копеек, что , очевидно, не является чрезмерным»,— сказал господин Мельников. По его словам, господин Дерипаска хочет направить деньги на развитие детского спорта в Краснодарском крае.

В августе Олег Дерипаска подал иск из-за оскорбительных высказываний господина Тинькова (признан иноагентом в РФ). Он требовал от него выплатить 2 млрд руб. в качестве компенсации «морального и репутационного вреда». Усть-Лабинский суд в 2023 году частично удовлетворил его иск и постановил взыскать с Тинькова (признан иноагентом в РФ) 20 млн руб. В июле этого года Реутовский городской суд в Подмосковье взыскал с бизнесмена еще 40 млн руб.