Суд в Екатеринбурге отклонил апелляцию Шахина Шыхлински по иску к журналистке

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Шахина Шыхлински по иску к журналистке «КРИК-ТВ» Анастасии Сережниковой и телекомпании «Резонанс», сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Иск касался защиты чести, достоинства и деловой репутации Шыхлински из-за вопроса, заданного в интервью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, в видеоролике на YouTube-канале «КРИК-ТВ» журналистка задала Шахину Шыхлински вопрос, который, по мнению истца, содержал ложное утверждение о его причастности к созданию организованной преступной группировки. Шыхлински требовал опровержения, удаления видеороликов и компенсации морального вреда в 30 тыс. руб.

Суд первой инстанции решил, что спорная фраза («так называемую ОПГ») была высказана в форме вопроса, а не утверждения, и носила оценочный характер. Кроме этого Шахин Шыхлински не предоставил доказательств распространения ложных сведений, порочащих его честь и репутацию. Апелляционный суд поддержал это решение, и оно вступило в законную силу.

Напомним, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 30 декабря оставил под стражей главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 п.п. ж, з, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Полина Бабинцева