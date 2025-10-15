Соболев вошел в топ-10 лучших футболистов мира по игре головой в атаке

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг лучших футболистов мира по игре головой в атаке. Перечень опубликован на сайте организации.

CIES разработал индексы производительности по 100-балльной шкале в восьми игровых аспектах. Лучшим по игре головой в атаке стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, набравший 100 баллов. В топ-3 также вошли аргентинец Хосе Мануэль Лопес (98,6; «Палмейрас») и парагваец Роанлдо Мартинес (98,2; «Платенсе»).

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев занял в рейтинге девятое место (95,1). Также на 11-й строке расположился форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба (93,9). Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, признанный лучшим футболистом чемпионата России в сезоне-2024/25, занял 17-е место (92,6).

Среди лучших игроков мира по завершению атак в текущем сезоне на 44-м месте расположился форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев (85,5 баллов). Лучшим по этому аспекту стал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (100).

Также CIES составил рейтинг лучших футболистов по игре головой в защите. Игорь Дивеев, представляющий московский ЦСКА, стал 17-м (89,7). Лидером является нидерландец Виржил ван Дейк из «Ливерпуля».

Таисия Орлова