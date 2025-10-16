Поиск работы в Воронежской области занимает почти восемь месяцев

Среди регионов Черноземья дольше всего работу ищут в Воронежской области — семь месяцев и 24 дня. По этому показателю регион занимает четвертое место в стране, уступая Амурской области (десять месяцев и девять дней), Забайкальскому краю (десять месяцев) и Магаданской области (девять месяцев и четыре дня). Расчеты выполнила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата за первое полугодие 2025 года.

На втором месте в макрорегионе расположилась Орловская область — в регионе в среднем трудоустроиться можно за шесть месяцев и 24 дня. Третью строчку занимает Тамбовская область: срок поиска работы там составляет пять месяцев и 12 дней. В Курской области трудоустройство возможно за четыре месяца и один день, в Липецкой области — за три месяца и 14 дней. Наименьшее время на поиск места работы уходит в Белгородской области — три месяца и шесть дней.

В первом полугодии 2025-го россияне в среднем трудоустраивались за пять месяцев и восемь дней — относительно прошлого года время сократилось на 8,6%, или на полмесяца. За последние пять лет это наименьший показатель соответствующего периода.

По мнению президента FinExpertiza Елены Трубниковой, срок поиска работы зависит от возраста: «Молодые специалисты в возрасте 15–24 лет находят работу в среднем за четыре месяца, кандидаты 25–34 лет — за пять месяцев, 35–49 лет — за пять с половиной месяцев, а для соискателей старше 50 лет показатель достигает более шести месяцев. Однако относительно небольшая прослойка трудящихся старше 70 лет находит работу в среднем за 4,7 месяца, то есть быстрее, чем молодые соискатели на пике карьеры». По словам госпожи Трубниковой, «опытные сотрудники более избирательно подходят к выбору вакансий, а в ряде сфер работодатели чаще отдают предпочтение более молодым кандидатам, особенно в профессиях с высокой физической нагрузкой или невысокими требованиями к квалификации».

В начале сентября каждая четвертая вакансия в Воронежской области приходилась на рабочих.

Кабира Гасанова