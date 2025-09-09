Каждая четвертая вакансия в Воронежской области приходится на рабочих

В Воронежской области каждое четвертое предложение о работе (26%) приходится на рабочих. Наиболее востребованными специалистами стали водители с 1,1 тыс. активных вакансий за последний месяц, упаковщики и комплектовщики с почти 0,5 тыс. Соответствующие данные привел рекрутинговый сервис hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По последним данным hh.ru, для специалистов рабочих профессий в регионе доступно 4,6 тыс. вакансий, за август было открыто 1 768. Средняя предлагаемая заработная плата по этим позициям достигает 91,8 тыс. руб., что на 22,4 тыс. руб. выше медианного уровня по региону (69,4 тыс. руб.).

В среднем в России ежемесячно открывают 232 тыс. вакансий для специалистов рабочих профессий. За август спрос на них увеличился на 10%, а медианный доход «синих воротничков» составил 80 тыс. руб.

В середине июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что за одно рабочее место в Воронежской области конкурируют в среднем пять человек.

Кабира Гасанова