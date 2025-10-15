Воронежский ОНФ возглавит зампред общественной палаты Марина Булгакова

С четверга, 16 октября, руководителем регионального исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Воронежской области будет назначена Марина Булгакова, зампред общественной палаты региона и директор благотворительного фонда помощи детям с редкими заболеваниями и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Стеша». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщила сама госпожа Булгакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Булгакова, руководитель регионального исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Воронежской области

Фото: Предоставлено героем публикации Марина Булгакова, руководитель регионального исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Воронежской области

Фото: Предоставлено героем публикации

«С завтрашнего дня я — официально руководитель регионального исполкома. Решение уже принято»,— подтвердила госпожа Булгакова. Она отметила, что в новой должности приоритетным направлением считает «поддержку СВО со стороны Воронежской области и новых инициатив в этой сфере»: «Думаю, что Воронежскую область мы должны на самом высоком уровне показать среди других как раз именно в части помощи "Народного фронта" участникам специальной военной операции».

Также госпожа Булгакова планирует «дополнить» команду реготделения ОНФ: «Необходимо сформировать команду, полностью укомплектовать ее. Тогда уже можно будет говорить конкретно по задачам и направлениям. У нас, безусловно, есть цель развиваться, в первую очередь мы будем работать над повышением доверия к "Народному фронту" , над информированием населения о нашей работе».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в сентябре пост главы воронежского ОНФ покинул Александр Гончаров. Бывший главврач Семилукской районной больницы руководил региональным исполкомом с начала 2022 года.

Марина Булгакова предпочла воздержаться от комментариев работы предшественника, поскольку пока не проводила оценку его деятельности: «Не так много времени прошло, чтобы я могла оценивать работу. Но по своей предыдущей работе могу сказать, что это очень организованный, профессиональный человек, который управлял множеством проектов. И сейчас моя задача — все подхватить, развивать, двигаться вперед».

Марина Булгакова родилась 3 апреля 1985 года. Окончила Воронежский институт инновационных систем по специальности «Менеджмент организации». Ранее работала в организационно-правовом отделе управления физической культуры и спорта администрации Воронежской области, с 2015 года занимается проблемами детей с орфанными заболеваниями. В 2018 году учредила благотворительный фонд помощи детям с редкими заболеваниями и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Стеша». Имеет статус заместителя председателя общественной палаты Воронежской области IV созыва.

Сергей Калашников