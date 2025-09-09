Глава воронежского ОНФ покинул пост

Руководитель регионального исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Воронежской области Александр Гончаров покидает пост. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в региональной власти.

Фото: воронежское отделение «Общероссийского народного фронта» Александр Гончаров

Фото: воронежское отделение «Общероссийского народного фронта»

Официального подтверждения отставки господина Гончарова нет. При этом в качестве причин его ухода собеседники «Ъ-Черноземье» перечисляют как переход на новое перспективное место работы, так и уход «в никуда». В данный момент власти рассматривают возможных кандидатов на пост руководителя исполкома ОНФ.

Региональный исполком «Народного фронта» господин Гончаров возглавлял с начала 2022 года, в 2010–2016 годах руководил Семилукской районной больницей. Предшественником Александра Гончарова на посту руководителя исполкома ОНФ был Никита Панов.

