Аукцион откроет альбом Романовых

Личный фотоальбом супруги Николая II выставят на торги за 10 млн руб. В собрании 26 изображений императорской семьи, все они сделаны лично Александрой Федоровной во время отдыха в Ялте в 1913–1914 годах. На альбоме есть накладка в виде герба из пяти ювелирных камней: императрица приобрела его на благотворительном базаре и подписала на первой странице.

На фотографиях запечатлены моменты из обычной жизни царской семьи, говорит гендиректор «Литфонда» и организатор аукциона Сергей Бурмистров: «Стартовая цена действительно не маленькая, но, наверное, это главный топ-лот данного аукциона, который имеет безусловное идейное и мемориальное значение. Мы проинформировали и государственные архивы, и музеи, не исключаем, что у них может быть интерес. Там собраны уникальные распечатанные фотографии, нигде не публиковавшиеся и сделанные самой императрицей на Kodak, весь альбом, можно сказать, сделан вручную, это, конечно, делает его совершенно уникальным, не имеющим аналогов ни в России, ни за рубежом, если говорить об открытой продаже.

В основном в альбоме собраны ялтинские фотографии: цесаревны, цесаревич Алексей Николаевич, вся семья в моменты совместного отдыха. Это очень личный семейный альбом. Практически на каждом аукционе мы предлагаем к продаже фотографические изображения императорской семьи, в том числе более ранние: Александра III, Александра II, конечно, личные фотографии императора Николая II. Но это известные тиражные фотографии, которые были сделаны на заказ.

Здесь немного другая история — все сделано руками Александры Федоровны: сфотографировано, напечатано, вклеено в альбом, подписано».

Царская семья взяла альбом в ссылку в Тобольск. Осенью 1917 года его подарили зубному врачу, который посещал Романовых. Конечная цена такого лота может в разы превышать стартовую, отмечает арт-директор Центра визуальной культуры Beton Алексей Логинов: «По сути, этот лот — единственный альбом в частных коллекциях, принадлежавший члену императорской семьи. Интересен альбом тем, что это домашняя любительская съемка, а не профессиональная. Вообще, семья Николая II очень интересовалась фотографией, и альбомы, которые сохранились, сейчас находятся в государственных архивах, а здесь коллекционер имеет возможность получить уникальный исторический арт-объект.

С точки зрения истории фотографии в России там ничего нового найти не удастся, но если мы говорим об истории страны, развитии ее общества, то это, несомненно, колоссальная историческая ценность. О стоимости очень сложно говорить по одной простой причине: сколько человек, который интересуется историей России вообще, императорской семьей, ее бытом, готов за это отдать денег? Это все равно, что спросить о стоимости «Моны Лизы», то есть это вещи, которые не находят эквивалента.

Как правило, они стоят ровно столько, сколько за них платят. Но 10 млн руб. — это вполне адекватная начальная цена».

Торги пройдут 15 октября в Санкт-Петербурге.

Ульяна Горелова