Автобиография футбольного вратаря Игоря Акинфеева выйдет в ноябре

6 ноября поступит в продажу автобиография капитана футбольного клуба ЦСКА, в прошлом основного вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Предзаказ открылся 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Книга называется «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола». В релизе отмечается, что это «не просто череда матчей и наград великого вратаря», а «откровение человека, который уже более двух десятилетий является символом верности, стойкости и мужества», «история том, как в 4 года прийти в ЦСКА и быть верным эмблеме всю жизнь», «как в 17 лет стать №1 и оставаться им и по сей день».

39-летний Акинфеев в этом сезоне провел двенадцать матчей за ЦСКА, три из которых завершил без пропущенных мячей. Всего за карьеру Игорь Акинфеев 809 раз выходил на поле в составе армейцев и выиграл с командой шесть чемпионатов, восемь Кубков и восемь Суперкубков России. В сезоне-2004/05 ЦСКА с Акинфеевым в составе покорился Кубок UEFA. Вратарь — самый титулованный российский футболист в истории.

За сборную России Игорь Акинфеев провел 111 матчей, из которых на ноль отыграл 48. С национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии, а также дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Арнольд Кабанов