Росфинмониторинг внес в список экстремистов бывшего вице-премьера Альфреда Коха

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов бывшего зампредседателя правительства Альфреда Коха, следует из информации на сайте ведомства.

Бывший зампред правительства Альфред Кох

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Альфред Кох ушел в отставку с поста вице-премьера и председателя Госкомимущества РФ в 1997 году. В сентябре 1998-го стал председателем совета директоров компании «Монтес Аури», а в июне 2000-го — гендиректором «Газпром-медиа». В апреле 2001 года его избрали членом совета директоров НТВ.

В 2015 году господин Кох переехал в Германию. В том же году Лефортовский суд Москвы заочно арестовал его по делу о контрабанде культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК). В ФСБ заявляли, что политик пытался вывезти в Германию картину советского художника и графика Исаака Бродского. Интерпол отказался удовлетворить запрос российских правоохранительных органов на объявление Альфреда Коха в международный розыск.

Полина Мотызлевская