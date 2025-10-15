Тренер сборной Чехии по футболу уволен после поражения в матче отбора ЧМ-2026

Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Чехии отправил в отставку главного тренера национальной команды Ивана Гашека, сообщает пресс-служба организации. Также свой пост покинул его помощник Ярослав Веселы.

Решение было принято принято после поражения сборной Чехии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против команды Фарерских Островов — 1:2. На данный момент чехи с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице группы L. В следующем матче они сыграют против команды Гибралтара.

Иван Гашек возглавил сборную Чехии в январе 2024 года. Под руководством специалиста команда провела 21 матч (11 побед, 5 поражений и 5 ничьих). Также он руководил сборной с июня по октябрь 2009 года, однако покинул свой пост после неудачи в квалификации чемпионата мира 2010 года.

Таисия Орлова