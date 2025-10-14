Задержан руководитель нижегородского отделения Народного фронта

В Нижнем Новгороде 14 октября силовики задержали руководителя регионального исполнительного комитета Народного фронта «За Россию» Андрея Жильцова. Как выяснил «Ъ-Приволжье», задержание могло пройти в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В этот же день прошли выемки документов дома у Андрея Жильцова, в офисах областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев», которой также руководит задержанный, и в региональном отделении Народного фронта.

В региональном отделении Народного фронта прокомментировать ситуацию отказались.

Общественное движение Народный фронт «За Росию» (ранее — Общероссийский народный фронт) создано 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Сейчас организация активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Андрей Репин