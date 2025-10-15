Со спецстоянки на юге Петербурга украли два питбайка стоимостью 300 тыс. рублей

По подозрению в краже двух питбайков со спецстоянки в поселке Шушары задержаны двое молодых людей. Сумма ущерба составила 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Правоохранители получили вызов по краже накануне. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «кража». Спецстоянка принадлежит коммерческой организации, уточнили в полиции.

В качестве предполагаемых воров задержаны 18-летний местный житель и его 15-летний друг. Их доставили в отдел для разбирательства.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербуржец подозревается в хищении 500 метров кабеля с полигона в Ленобласти.

Татьяна Титаева