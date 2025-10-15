Парламент Грузии поддержал закон об аресте митингующих на 15 суток за перекрытие дорог

Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в административный кодекс об аресте за преграждение дорог участниками акций протеста на 15 суток. За поправки депутаты проголосовали единогласно. Правительство планирует принять закон во втором и третьем чтении в срочном порядке 16 октября.

Согласно поправкам, если участник протеста закроет лицо маской, будет создавать угрозу другим участникам акции, преграждать передвижение людей или транспорта или будет мешать полиции соблюдать общественный порядок, то подвергнется административному аресту на 15 дней. Организатор — на 20 суток. При попытке уклонения от требований МВД прекратить акцию, а также в случае наличия огнестрельного, холодного оружия или пиротехники предусматривается административный арест на 60 суток.

ТАСС передает, что протестные акции проходят ежедневно у здания парламента Грузии с начала года. Протестующие перекрывают центральный проспект Руставели, что мешает жизни города, отмечают авторы законодательных изменений, депутаты правящей партии «Грузинская мечта —Демократическая Грузия».

Также в УК страны вносится новая статья, предусматривающая уголовную ответственность в случае третьего оскорбления сотрудника правоохранительных органов или неподчинение его законному распоряжению. Наказание подразумевает лишение свободы на срок до одного года, а при рецидиве — на срок до двух лет.