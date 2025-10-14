В Грузии ужесточат наказание за нарушение правил проведения митингов

В кодекс об административных правонарушениях и УК Грузии внесут изменения, предусматривающие более строгое наказание за неподчинение требованиям полиции и нарушение правил проведения митингов, шествий, демонстраций и манифестаций. Такой решение правящая партия «Грузинская мечта» приняла после попытки митингующих захватить президентский дворец 4 октября.

О планируемых изменениях на брифинге рассказал один из лидеров ГМ депутат Ираклий Кирцхалия, сообщает Interpressnews. Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, участникам массовых акций запретят закрывать лицо маской. Первый случай нарушения этого правила, ровно как и наличие у участника митинга слезоточивого газа и/или отравляющих веществ, перекрытие им дороги или возведение временной конструкции повлечет арест на срок до 15 суток. Если нарушитель является организатором массовой акции, предусмотрен арест на срок до 20 суток.

По словам Ираклия Кирцхалии, участие в массовой демонстрации, манифестации либо митинге после предупреждения полиции о необходимости прекращения акции повлечет административный арест на срок до 60 суток. Такое же наказание предусмотрено, если во время собрания будет обнаружена пиротехника или предметы, использование которых может причинить вред жизни и здоровью других лиц.

Повторное подобное правонарушение будет наказываться уже по уголовному кодексу тюремным заключением на срок до одного года. А третье и каждое последующее аналогичное противоправное деяние — лишением свободы на срок до двух лет.

Кроме того, в УК вносится новая статья, устанавливающая уголовную ответственность за третий случай оскорбления сотрудника правоохранительных органов или неподчинение его законному распоряжению. Наказание предполагает лишение свободы на срок до одного года, а при рецидиве — на срок до двух лет».

Георгий Двали, Тбилиси