Замглавы ростовского управления МЧС Головчанов отправлен под домашний арест

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест заместителя начальника главного управления МЧС по Ростовской области, полковника Дмитрия Головчанова. Его обвинили в превышении должностных полномочий, сообщили в региональном управлении СКР.

По информации следствия, фигурант в 2024 году подписал акт приемки работ по капитальному ремонту отделения Центрагосударственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в Таганроге. При этом подрядчик не выполнил работы в полной мере. Кроме того, полковник приказал подписать документ своим подчиненным.

О задержании Дмитрия Головчанова ФСБ сообщила 14 октября. По данным спецслужбы, сумма ущерба от преступления превысила 10 млн руб. Защита обвиняемого просила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, а также разрешить двухчасовые прогулки.

Никита Черненко