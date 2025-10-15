Россия и Белоруссия подписали программу военного сотрудничества на пять лет

Сегодня министры обороны РФ и Республики Беларусь подписали программу стратегического партнерства в военной сфере. Документ рассчитан на пять лет, сообщил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По словам министра, программа позволит органам военного управления более эффективно взаимодействовать друг с другом, чтобы обеспечивать безопасность стран и Союзного государства в целом. Всего на коллегии министерств стороны подписали 14 документов о совместной работе, передает ТАСС слова господина Белоусова.

Программа стратегического партнерства двух стран впервые была принята в 2021 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда говорил, что белорусская армия намерена перенимать опыт российской и осваивать новое вооружение.