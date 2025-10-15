Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что КПСС должна была исключить Михаила Горбачева из партии сразу после того, как президенту СССР вручили Нобелевскую премию мира. Он считает, что «там коврижки просто так не раздают» и что премию вручают тем, «кто разрушает государства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Горбачев

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Михаил Горбачев

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

«Вот его надо было в этот день исключить из партии ... тогда, возможно, страна бы осталась», — сказал господин Володин (цитата по ТАСС).

Он также напомнил, что последним нобелевским лауреатом стала оппозиционная экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корине Мачадо. Она «разрушала Венесуэлу», считает спикер Госдумы РФ.

В ходе пленарного заседания Вячеслав Володин обратился к министру финансов Антону Силуанову и высказал, что тому Нобелевскую премию никогда не вручат. Но глава Минфина может «мир освободить от таких, как Мерц», добавил спикер.