РФС обеспокоен финансовым состоянием «Ростова»

Российский футбольный союз (РФС) направил в «Ростов» письмо, в котором «выражается серьезная озабоченность финансовым состоянием» клуба. Об этом журналистам сообщил генеральный директор команды Игорь Гончаров.

Сегодня пост президента «Ростова» покинул Арташес Арутюнянц. Он занимал эту должность с 2017 года.

«РФС обращает особое внимание на дефицит источников финансирования ФК ''Ростов'' на 2025 год, вызванный, в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года», — рассказал господин Гончаров.

РФС обратился к руководству «Ростова» с просьбой принять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения лицензирования на следующий сезон. По словам Игоря Гончарова, клуб «разделяет озабоченность РФС». Он отметил, что долги у «Ростова» «не первый день, они тянутся давно». При этом гендиректор подчеркнул, что команда работает в штатном режиме.

После 11 матчей «Ростов», набравший 13 очков, располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре клуб на выезде сыграет против московского «Спартака».

Таисия Орлова