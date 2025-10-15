Лионеля Месси привлекли к суду за громкие слова

Лионель Месси стал ответчиком в судебном процессе, который затеяла компания по производству напитков Prime Hydration. Последняя обвинила форварда в нанесении ущерба, возникшего из-за того, что аргентинский футболист якобы прибег к «недобросовестной торговой практике». Выразилось это, по мнению истца, в том, что Месси в ходе рекламной кампании напитка Mas+ заявлял, что сам участвовал в его создании, хотя на самом деле все ограничилось его участием в рекламе. Prime Hydration требует от Месси и выпускающей Mas+ фирмы Next Generation Beverage Company компенсации упущенной выгоды и введения запрета на дальнейшие утверждения о том, что разработчиком напитка является аргентинец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аргентинский форвард Лионель Месси

Фото: Rebecca Blackwell / AP Аргентинский форвард Лионель Месси

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Участие в рядовой в общем рекламной кампании напитка Mas+ обернулось для знаменитого форварда сборной Аргентины и клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» Лионеля Месси неприятностями. Компания Prime Hydration, соучредителями которой являются Логан Пол (брат ютубера и боксера Джейка Пола) и некий инфлюенсер, известный как KSI (по документам Оладжайде Олайинка Уильямс Олатунджи-младший), подала иск в суд Флориды.

В нем, как сообщает портал Sportico, содержатся требования:

взыскать с Месси и фирмы Next Generation Beverage Company, одним из совладельцев которой является аргентинец (контролирующим владельцем выступает Mark Anthony Group of Companies), финансовую компенсацию (ее размер не уточняется) за упущенную выгоду,

запретить компании и игроку в дальнейшем вводить потребителей в заблуждение утверждениями о том, что Mas+ является продуктом, созданным Месси.

Истцы полагают, что в действиях ответчиков содержатся признаки «недобросовестной торговой практики», которая нанесла им ущерб, поскольку привела к снижению продаж вследствие того, что дизайн бутылок Mas+ получился похожим до степени смешения на продукцию Prime Hydration, а ассоциация конкурирующего продукта с именем Месси способствовала оттоку клиентов.

Поводом для подачи иска стали заявления Лионеля Месси в ходе рекламной кампании Mas+. На сайте Mаs+ говорится, что Месси является «разработчиком» напитка. Там также размещены слова футболиста о том, что он долго искал напиток, который сочетал бы «как прекрасный вкус, так и правильные ингредиенты». Не сумев найти таковой, Месси «начал работать над собственным напитком». Он, дескать, «стремился создать напиток с большим количеством любимых вкусов и сбалансированной смесью электролитов».

«Напиток, который, как я считаю, лучший для моей семьи и друзей. Я хотел, чтобы он вдохновлял каждого чувствовать себя чемпионом в каждой сфере жизни»,— говорится от имени Месси.

В иске Prime Hydration, подготовленном адвокатами Джошуа Брауном и Гербертом Финном, Месси обвиняется в использовании схемы, основанной на вводящих в заблуждение заявлениях, «с целью повлиять на потребителей, дистрибьюторов и ритейлеров, чтобы побудить их продолжать покупать продукт Mas+». Также в вину Месси ставят то, что он создал «ложный нарратив относительно происхождения Mas+, чтобы обмануть потребителей и дистрибьюторов».

Вероятность того, что Лионель Месси действительно разрабатывал напиток, крайне невысока. В ходе досудебного снятия показаний футболист сам признал, что ничего такого не было. Он сообщил, что «не участвовал в создании или разработке эстетического вида бутылки или этикетки и не обладает знаниями о специфике этого процесса проектирования». Месси сообщил, что просто попробовал вкусы, предложенные специалистами Mark Anthony. Он также дал понять, что все его участие в истории свелось к тому, что он разрешил на возмездной основе использовать свой образ в рекламе напитка.

Поступления от рекламных контрактов приносят футболисту большую часть доходов. По оценке Forbes, из $135 млн, заработанных Месси в прошлом году, $75 млн пришлись как раз на рекламные сделки. Остальное — базовая зарплата в «Интер Майами» и различные бонусы, среди которых, например, отчисления от доходов, получаемых от реализации прав на телетрансляции MLS. При этом для рекламных кампаний является обычным делом некоторое преувеличение качеств продукта. Но еще ни разу Месси не приходилось отвечать в суде за то, что он похвалил тот или иной товар.

Александр Петров