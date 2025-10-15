Переговоры Путина с лидером Сирии аш-Шараа завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа завершились, передает корреспондент «РИА Новости». Они длились более 2,5 часа.

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters Президент России Владимир Путин (слева) и президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Сегодня Ахмед аш-Шараа прибыл в Россию с официальным визитом. Он пришел к власти в Сирии в декабре 2024 года после падения режима экс-президента Башара Асада. Это была его первая встреча с российским президентом.

Сначала главы государств провели встречу в узком формате, затем переговоры продолжились в формате рабочего завтрака с участием делегаций двух стран. Владимир Путин отметил, что Россия всегда руководствовалась интересами сирийского народа в отношениях с Дамаском.