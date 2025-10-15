Москва и Тегеран выбрали место для строительства второй АЭС в Иране

Иран и Россия в ближайшее время могут подписать контракт на строительство атомной электростанции (АЭС), сообщил вице-президент Ирана Мохаммад Эслами. Он отметил, что стороны планируют построить четыре энергоблока в восточной части провинции Хормозган. Точное место стороны огласят позже.

«Предварительное соглашение было подписано в России, а основной текст этого контракта будет подписан между Ираном и Россией в ближайшие дни. Проект реализации также согласован с соответствующей компанией, и мы близки к подписанию контракта. Место реализации этого проекта также определено»,— сказал господин Эслами (цитата по агентству IRNA). Иранский вице-премьер выразил надежду, что проект смогут реализовать в кратчайшие сроки.

Согласно действующему соглашению, Россия строит в Иране восемь энергоблоков АЭС, четыре из которых находятся в Бушере. Вторую АЭС из четырех энергоблоков проектируют общей мощностью 5000 МВт. Мохаммад Эслами заявлял о планах запустить первый блок новой АЭС к 2031 году.