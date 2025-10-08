«Росатом» обсудил с Ираном строительство новых ядерных реакторов

Делегация «Росатома» во главе с заместителем гендиректора Николаем Спасским посетила Тегеран для обсуждения развития сотрудничества с Ираном. Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

В ходе переговоров, стороны обсудили ряд вопросов, включая сотрудничество в области реакторов малой мощности и строительство более крупных реакторов мощностью 1250 МВт.

Визит состоялся после того, как Россия и Иран подписали соглашение о строительстве четырех новых энергоблоков общей стоимостью $25 млрд в провинции Хормозган. Общая мощность этих блоков составит 5020 МВт.

Иранская сторона выразила надежду, что первый энергоблок новой АЭС с участием РФ будет запущен к 2031 году.