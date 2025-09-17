Дорога провалилась в долгах

«Ак Барс Банк» присоединился к иску «Татсоцбанка» к владельцу дорожно-строительной компании «Волгадорстрой» Айрату Миннуллину. Сумма задолженности предпринимателя перед банками составляет около 4,4 млрд руб. На активы предпринимателя был наложен арест, среди них: судно «Москва-84» и автомобиль Aston Martin DBX. Суд также ввел процедуру реструктизации доходов ответчика. «Волгадорстрой» является крупной компанией, участвовавшей в строительстве участков дорог для федеральных трасс М-7 и М-12. Эксперты отмечают высокую вероятность банкротства владельца организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Претензии к владельцу «Волгадорстрой» выросли до 4,4 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Претензии к владельцу «Волгадорстрой» выросли до 4,4 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Ак Барс Банк» присоединился к иску «Татсоцбанка» к владельцу дорожно-строительной компании «Волгадорстрой» Айрату Миннуллину. Согласно документам, банк требует включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере более 2,6 млрд руб. Основная часть долгов приходится на соглашения на открытие гарантийных линий, банковских гарантий и сформировавшихся неустоек. Также банк требует взыскать с ответчика более 5 млн руб. госпошлины. В пресс-службе «Ак Барс Банка» на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Изначально иск против предпринимателя подавал «Татсоцбанк». Тогда размер претензий банка к господину Миннуллину составил почти 1,8 млрд руб. Иск был подан 4 июля этого года. Третьими лицами по делу проходят «Азимут» и автовокзал «Восточный». К иску также привлечены «Главтатдортранс», «Волго-Вятскуправтодор», «Автодор», филиал Роскадастра по Татарстану и Управление ГИБДД по республике.

Суд наложил арест на имущество Айрата Миннуллина в пределах суммы 1,8 млрд руб. Среди арестованных активов фигурируют судно «Москва-84» и автомобиль Aston Martin DBX 2021 года выпуска. По данным сайта онлайн-объявлений, цена на данную машину начинается от 15 млн руб. «Москва-84» — двухпалубный речной теплоход, его изготавливали на Московском судостроительном заводе с 1960-х по 1990-е годы.

На последнем заседании в Арбитражном суде Татарстана была введена процедура реструктуризации долгов предпринимателя. Адвокат Айрата Миннуллина заявлял, что задолженность предпринимателя связана с поручительством по кредитным обязательствам «Волгадорстроя» и указывал, что личных долгов у него не имеется. Представитель истца настаивал на введении процедуры реализации имущества, аргументировав свою позицию большим размером долга. Он также сослался на то, что Айрат Миннуллин выступает поручителем в других кредитных организациях.

Финансовым управляющим назначен арбитражный управляющий Айрат Галимов. Его вознаграждение составит 25 тыс. руб. Следующее заседание назначено на 10 декабря.

«Волгадорстрой» — крупная дорожно-строительная компания с уставным капиталом 60,6 тыс. руб. Организация принимала участие в строительстве 41-километрового участка трассы М-12 «Восток» в Татарстане и Чувашии, стоимость проекта составила 24,8 млрд руб. Компания также занималась строительством 81-километровой дороги по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7. Движение по участку открыли в конце 2024 года. В 2020 году «Волгадорстрой» выиграл контракт на возведение Большого Казанского кольца. Среди других проектов компании фигурируют реконструкция Раифского Богородского монастыря и укладка брусчатки на ул. Кремлевская в Казани.

По итогам прошлого года выручка организации уменьшилась на 3 млрд руб. до 25,4 млрд руб., а чистый убыток составил 3,6 млрд руб. Компания находится в процессе банкротства. По данным портала Rusprofile, число сотрудников «Волгадорстроя» в 2024 году составляло 1,8 тыс. человек.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что Айрату Миннуллину вряд ли удастся погасить задолженность только за счет арестованного имущества. По мнению господина Пермякова, наиболее вероятным исходом без существенных ликвидных активов или стабильных доходов ответчика является процедура реализации имущества. При этом эксперт допустил, что могут появиться неожиданные повороты событий, характерные для данных дел, например, утверждение плана реструктуризации доходов ответчика вопреки мнению кредиторов.

Генеральный директор «Юрэнергоконсалт» Юрий Тюрин в разговоре с «Ъ Волга-Урал» предположил, что требования «Татсоцбанка» и «Ак Барс Банка» к Айрату Миннуллину будут не последними в рамках данного дела. Банки, перед которыми предприниматель имеет долги, будут стремиться предъявить свои требования для включения в процедуру, поскольку для них реструктуризация невыгодна, т. к. оттягивает процесс, считает эксперт.

«Сколь бы велики ни были доходы должника, вероятность того, что ему удастся расплатиться с кредиторами в рамках реструктуризации, очень мала. Обычно все заканчивается именно банкротством и, скорее всего, этот случай исключением не станет», — отметил господин Тюрин.

Эксперт рассказал, что в рамках реструктуризации на погашение задолженности обычно направляется не более 50% текущих доходов. В случае банкротства Айрата Миннуллина акции «Волгадорстроя», принадлежащие предпринимателю, могут реализовать на торгах.

Диана Соловьёва