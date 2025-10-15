Лавров: Россия ждет дальнейшей реакции США на инициативу по ДСНВ

Власти России считают, что в сфере стратегической стабильности «в одни ворота не играют», и ждут дальнейшей реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в интервью «Ъ» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, 22 сентября власти РФ предложили США еще как минимум год после истечения ДСНВ придерживаться количественных ограничений на боезаряды и их носители. Хозяин Белого дома назвал эту идею «хорошей», не став далее публично развивать тему.

«Президент Путин сказал, что мы — Россия — продлеваем свои добровольные самоограничения на количественные параметры, обозначенные в Договоре. При условии, что после 6 февраля 2026 года Соединенные Штаты поступят точно так же. Иначе...Понятно, что в таких вещах «в одни ворота» не играют, — сказал Сергей Лавров. — Ждем. Говорили с профессионалами по линии Госдепартамента, по линии Совета национальной безопасности. Они видят в этом позитив».

При этом он отметил, что в Вашингтоне по-прежнему популярна идея о разработке многосторонних договоренностей в сфере контроля над вооружениями в формате США-Россия-Китай. поскольку американские эксперты обеспокоены растущим китайским ядерным арсеналом. «Мы занимали позицию, да и сейчас продолжаем это делать, что это дело КНР. У них есть свой подход, заключающийся в том, что их арсенал пока несопоставим с нашим и с американским. Одновременно напоминаем американским коллегам, когда они эту тему затрагивают, чтобы они не забывали про своих союзников – Францию и Англию, которые в отличие от нас с Китаем, состоят в одном военном союзе, где также «членствуют» Соединенные Штаты», — пояснил глава МИД РФ.

По его словам, власти РФ рассчитывают, что со стороны США будет субстантивная реакция на российское предложение по ДСНВ. «Надеюсь, что она последует своевременно, до конца срока действия договора», — добавил он.

Елена Черненко