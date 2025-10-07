«Россия выдвигает такие предложения не для того, чтобы кому-то угодить»

В Кремле приветствовали реакцию президента США Дональда Трампа на предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что она «уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддержат инициативу» Владимира Путина о сохранении ключевых ограничений ДСНВ на год и более после истечения срока этого договора в феврале 2026 года. Дональд Трамп действительно назвал предложение России «хорошей идеей», но тянул с публичной реакцией почти две недели и высказал ее, по сути лишь реагируя на брифинге на вопрос ТАСС. О шансах России и США договориться руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов рассказал в интервью корреспонденту “Ъ” Елене Черненко.

— С чем вы связываете сдержанную реакцию хозяина Белого дома на предложение Москвы?

— Сложно сказать, каков был ход мысли в Белом доме. Зачастую самые логичные предположения не соответствуют действительности, особенно если учесть специфику администрации Трампа. Его политика достаточно спонтанна, складывается даже впечатление, что каждый раз она формулируется через импровизацию на брифингах. Кстати, ответ президента Трампа, как обычно, был весьма уклончив: «Мне кажется, что это звучит как хорошая идея». Но если попытаться подойти к вопросу под логическим углом зрения, то нужно учитывать, что отношение Трампа к ДСНВ всегда было, мягко выражаясь, неоднозначным. Этот договор заключен одним из его демократических предшественников (Бараком Обамой.— “Ъ”) и продлен на пять лет другим его демократическим предшественником (Джо Байденом.— “Ъ”). Сам Трамп, уходя из Белого дома в 2018 году, отказался продлить срок ДСНВ на пять лет. Уже хотя бы поэтому Трамп, наверное, прислушивается и к тем, кто скептически оценивает выгодность этого договора для Соединенных Штатов.

— А такое мнение распространено в Вашингтоне?

— Да, достаточно, особенно в рамках Республиканской партии и близких к ней экспертных кругов. Они и в прошлом выступали с критикой ДСНВ, и теперь отрыто говорят, что он ограничивает США в их возможности противостоять одновременно двум равным ядерным державам — России и Китаю. В Штатах практически единодушно принято считать среди демократов и республиканцев, либералов и консерваторов, что Китай преследует цель достичь стратегического паритета с США. Расходятся мнения лишь относительно намеченных и реально достижимых сроков.

На этом фоне в США активно обсуждаются конкретные варианты быстрого наращивания их ядерного потенциала и создания принципиально новых систем, в том числе космических, в ближней и долгосрочной перспективе. Отсюда вытекает вопрос о том, как равные потолки на стратегические наступательные вооружения между США и Россией в ближайший год, а возможно и далее могут вместить вооружения, которые сейчас усиленно проталкиваются в Соединенных Штатах в качестве реакции на эту исторически беспрецедентную ситуацию.

— А если США примут-таки предложение России, его надо будет проводить через Сенат, как это обычно делается с международными договорами?

— Нет, поскольку речь не идет о продлении срока действия самого ДСНВ (что было уже сделано в 2021 году) или о новом договоре. Речь идет, насколько я понимаю, не о юридически обязывающей, а о политически обязывающей договоренности о том, что стороны не будут превышать количественные потолки ДСНВ в течение как минимум следующего года. Это не требует утверждения Сената, но это вполне может вызвать серьезную критику в Конгрессе и военно-промышленных кругах США. В частности, скептики будут утверждать, что без инспекций на местах и обмена детальной технической информацией (что осуществлялось во время соблюдения договора в полном объеме) США не смогут быть уверенными в том, что Россия соблюдает потолок на число боезарядов. Не говоря уже о выполнении программ стратегических вооружений, нацеленных на одновременное сдерживание Китая. Так что еще неизвестно, чем вообще все это кончится.

Несомненно, однако, что инициатива президента Путина о дальнейшем соблюдении потолков ДСНВ и вроде бы положительная первая реакция на нее Трампа — это, конечно, позитивный знак. Особенно на фоне довольно мрачной панорамы последних лет и достаточно неустойчивой общей текущей ситуации в отношениях двух держав.

— Ну, а раз США без особого восторга восприняли российскую инициативу, то может и России все это не надо? Эти ограничения? Особенно на фоне нынешней крайне напряженной геополитической обстановки.

— Владимир Путин собственно об этом и сказал, комментируя свое предложение на «Валдае» в том смысле, что мы готовы соблюдать ограничения, если они готовы, а в ином случае обеспечим свою безопасность односторонним военным путем. Но следует подчеркнуть, что Россия выдвигает такие предложения не для того, чтобы кому-то угодить, а потому, что более ответственно подходит к этому вопросу, чем США, у которых позиция периодически меняется при смене администрации. Власти РФ исходят из того, что ДСНВ — это один из главных столпов международной договорно-правовой системы контроля над вооружениями, лежащей в фундаменте глобальной безопасности. Этот фундамент еще важнее при переходе к полицентричному миропорядку, чем раньше, когда две сверхдержавы могли решать проблемы по мере поступления тет-а-тет.

Что же касается геополитической напряженности, то для обеспечения безопасности России не нужна гонка вооружений.

Между тем мы сейчас стоим на пороге нового витка гонки вооружений, причем многосторонней и охватывающей огромное разнообразие систем оружия и новейших технологий. Предложение России в течение определенного времени соблюдать ограничения единственного оставшегося договора по стратегическим наступательным вооружениям направлено на ее посильное сдерживание.

Мы ведем с США диалог по контролю над стратегическими вооружениями вот уже более полувека. За это время заключили десяток важнейших договоров, от реализации которых выиграли как СССР\Россия и США, так и весь мир. Соответствующие соглашения вырабатывались гражданскими и военными специалистами высочайшего уровня за закрытыми дверями, где каждое слово и каждый пункт выверялись на филигранных весах национальной безопасности каждой из сторон. Если сейчас этот полувековой диалог оборвется безо всякого продолжения, то очень быстро развалится все остальное. И Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и многие другие соглашения. Тогда через 10–15 лет мы будем иметь не 9, а 20 или больше ядерных государств и негосударственных обладателей таким оружием — со всеми вытекающими последствиями.

— Есть ощущение, что по крайней мере администрации Дональда Трампа нет дела до особой ответственности двух крупнейших ядерных держав. В его первый президентский срок власти РФ предложили продлить ДСНВ на пять лет, проявив в ходе переговоров большую гибкость, и все равно получили отказ. То же самое было с российскими предложениями по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и режиму после прекращения его действия, а также Договору по открытому небу, ради поддержания которого Россия тоже была готова на компромиссы. Но в Вашингтоне такой подход, кажется, воспринимали как то, что России «больше надо», а значит США это «не выгодно».

— Тогда действительно к власти в США пришла администрация, которая решила перевернуть вверх дном все устоявшиеся понятия и договоренности в сфере контроля над вооружениями. Они как будто позаимствовали наш ранний коммунистический лозунг: до основанья, а затем… Только вот «затем» обычно ничего не получается. При этом ни одно американское правительство за 60 истории контроля над ядерным оружием не достигло такого эффекта в этой области. И при этом, в отличие от всех американских администраций за тот же период, не было заключено ни одного соглашения в сфере контроля над вооружениями.

А к вашему деструктивному перечню надо добавить и выход США из многостороннего соглашения по ограничению и транспарентности ядерной программы Ирана, что заложило истоки недавней ближневосточной войны и ее возможных будущих рецидивов.

Ведь Израиль и США посредством бомбардировок стремились разрушить объекты и пресечь ядерную деятельность Ирана, которые были открыты для МАГАТЭ и жестко ограничены тем самым соглашением от 2015 года.

Сейчас специалисты по-разному оценивают ущерб от тех ударов, но практически никто не считает, что они послужили укреплению ДНЯО. Очередная обзорная конференция по договору состоится по историческому совпадению тоже в феврале 2026 года, как и окончание срока ДСНВ. Эта конференция может окончиться провалом с самыми плохими последствиями для режима ядерного нераспространения.

— И на что с учетом всего этого сейчас надеяться?

— Возможно, президент Трамп изменил свои взгляды на эти проблемы за время, прошедшее с его первого срока. Давайте вспомним, что Рональд Рейган пришел в власти в США, не имея в виду никаких договоренностей в области контроля над ядерным оружием, и тем не менее через несколько лет пребывания в Белом доме он изменил свою позицию. Именно тогда родилась сакраментальная формула о том, что в ядерной войне не может быть победителя, и поэтому она никогда не должна вестись (так называемая формула Рейгана-Горбачева.— “Ъ”), и была заключена серия исторических договоров в этой сфере, включая ДРСМД, СНВ-1 и так далее. Так что, может быть, и Трамп изменился, ведь придя к власти второй раз, он, в отличие от первого срока, сразу стал рассуждать о благах ядерного разоружения.

— Он заявил о желании начать с Россией «денуклеаризацию», не пояснив, что подразумевает под этим.

— Да, это было достаточно комично. Но тот факт, что он говорит об этом, дает повод надеяться, что, как и Рональд Рейган, которого Дональд Трамп очень уважает и которому кое в чем подражает, нынешний президент тоже изменил свое отношение к вопросу.

— Если, допустим, Россия и США сейчас договорятся о продлении потолков в рамках ДСНВ на год после его истечения, как сможет российская сторона быть уверенной, что американская соблюдает соответствующие ограничения? О возобновлении взаимных инспекций ведь речь, если я правильно понимаю, не идет. В американском экспертном сообществе вопрос о верификации вызывает наибольшую озабоченность (наряду с китайским фактором), когда речь заходит о ДСНВ. Но и для России этот момент немаловажный.

— Речь идет не о продлении самого ДСНВ, а лишь о соблюдении прописанных в нем ограничений на количество вооружений. Тема возобновления инспекций на местах, обмена уведомлениями о деятельности стратегических сил и так далее не поднимается. Если стороны заключат некое политически обязывающее соглашение, к примеру в виде совместной декларации двух президентов, то проверять соблюдение другой стороной заявленных потолков (особенно по ракетным боезарядам) нужно будет при помощи национальных технических средств контроля и традиционных источников информации.

— То есть ставка на спутники и разведку?

— Да, в основном. А если будут возникать претензии, то стороны смогут обсуждать их по дипломатическим каналам. Если вопросы не удастся снять, то любая из сторон сможет объявить о выходе из моратория.

— Владимир Путин, объявляя о готовности еще год и более придерживаться потолков в рамках ДСНВ, сказал, что Россия пойдет на это на условиях взаимности и отсутствия со стороны США каких-либо шагов, подрывающих стратегический баланс. При этом он особо выделил планы США разместить ударные средства в космосе. Как быть в этой ситуации? Ведь система противоракетной обороны новейшего поколения «Золотой купол», о запуске которой объявил Дональд Трамп, как раз подразумевает вывод на орбиту ракет перехватчиков.

— ДСНВ истекает в феврале 2026 года. Россия предлагает сохранить его потолки как минимум на год, то есть до февраля 2027 года. За это время «Золотой купол», который пока существует лишь на уровне концепций, себя еще никак не проявит. Если эта программа в дальнейшем действительно приобретет угрожающие для нас параметры, то Россия при необходимости сможет заблаговременно начать наращивать наступательные вооружения и средства борьбы с противоракетной обороной. Кстати говоря, Стратегическая оборонная инициатива Рональда Рейгана, которая, судя по всему, вдохновила Дональда Трампа на создание «Золотого купола», была важнейшим пунктом советско-американских переговоров по СНВ-1. Так что на будущее эта тема не является новой или табуированной для переговоров.

Ну а уж если ни о чем договориться не удастся, тогда России придется принимать ответные меры и следующего договора не будет. Но пока важно, чтобы в ближайшие полтора года не прервался этот канал стратегического взаимодействия сверхдержав и опоры всей глобальной системы контроля над ядерным оружием. Потом продолжать будет легче, чем начинать заново с чистого листа.