Песня певицы Валерии прошла отбор на музыкальную премию Grammy

Певица Валерия заявила, что ее песня «Исцелю» сможет побороться за музыкальную премию Grammy. По ее словам, трек прошел «отборочный этап» на конкурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Валерия

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Валерия

Артистка пояснила, что успешное прохождение первого этапа означает, что «десятки тысяч музыкантов отправили свои работы», но только часть из них попали «в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации». «Уже сегодняшний результат для нас всех — большое достижение»,— написала Валерия в соцсети и поблагодарила свою команду.

«Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но, кажется, нет»,— добавила певица.

Grammy ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS). Первые лауреаты были объявлены в 1959 году. Среди советских и российских исполнителей награды удостаивались пианист Святослав Рихтер, скрипач Максим Венгеров, дирижер Владимир Ашкенази, скрипач Гидон Кремер, виолончелист Мстислав Ростропович, пианисты Михаил Плетнев, Евгений Кисин (внесен в РФ в реестр иноагентов) и Даниил Трифонов, меццо-сопрано Марина Домашенко, дирижер Юрий Башмет и оркестр «Солисты Москвы», солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Ольга Бородина.

В 2004 году в номинации «Лучший альбом разговорного жанра для детей» награду получил экс-президент СССР Михаил Горбачев — за озвучивание музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» (совместно с актрисой Софи Лорен и бывшим президентом США Биллом Клинтоном).